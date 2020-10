Grosseto-Renate si giocherà alle 18 e non alle 15

GROSSETO – La gara tra Grosseto e Renate, valida per la seconda giornata di Lega pro, è stata spostata dalle ore 15 alle ore 18 di oggi. Lo spostamento è stato richiesto alla società biancorossa, e accordato dalla Lega pro, per permettere alla Asl di avere i risultati dei tamponi supplementari richiesti, che la squadra ha fatto questa mattina, quando dirigenza, staff e giocatori si sono riuniti allo stadio Carlo Zecchini per effettuare il giro di tamponi.