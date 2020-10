Grosseto-Renate 0-1, gli ospiti passano di misura allo Zecchini

GROSSETO – Il Grifone ritrova il suo pubblico alla prima in casa, ma deve arrendersi di misura al Renate che nella ripresa segna il gol partita con il colpo di testa ravvicinato di De Sena. Buona la gara dei biancorossi che nel primo tempo sfiorano il vantaggio con l’incursione di Boccardi che non trova, sotto porta, la deviazione vincente dei compagni.

(Foto Us Grosseto 1912 – Noemy Lettieri)

Stefani, che sostituisce nell’ultima giornata di squalifica mister Magrini, manda in campo l’undici vittorioso a Piacenza. Antonino in porta con Polidori a destra, Raimo a sinistra e la coppia Ciolli-Gorelli centrali. Vrdoljak davanti alla difesa con Kraja e Pedrini mezz’ali. Boccardi trequartista dietro a Galligani e Moscati. Al 7’ prima incursione del Grosseto con Galligani, che in contropiede entra in area e impegna Gemello che chiude in angolo. Su calcio d’angolo Vrdoljak serve Pedrini che stoppa e prova il tiro, di poco a lato, ma buono per i primi applausi convinti del pubblico. Il Renate risponde pochi minuti dopo con la punizione di Galuppini, alta sopra la traversa. Partita tattica, lenta, che ogni tanto riparte con qualche fiammata. Al 39’ affondano gli ospiti che entrano in area ma trovano la chiusura in scivolata di Pedrini, mentre un minuto dopo è Antonino a intervenire per la prima volta su tiro del centravanti ospite. Al 42’ il Grifone ha l’occasione più ghiotta con Boccardi, bravo a sgusciare tra tre avversari, entrare in area e servire sotto rete la palla del possibile vantaggio che nessuno dei biancorossi riesce però a correggere e trasformare in rete. A inizio secondo tempo il Grosseto manda in campo Sersanti e Sicurella per Kraja e Boccardi. Il primo squillo arriva al 3’ con il tocco ravvicinato di Pedrini a un metro dalla porta. Al 12’ Antonino in tuffo salva sul tiro cross di Anghileri. Al 14’ la doccia fredda: Merletti scodella in area, Antonino respinge ma il più lesto è De Sena che di testa porta in vantaggio il Renate. Prova a rispondere Vrdoljak, su punizione, ma la sfera si spenge di lato. Al 90’ i biancorossi protestano per un vistoso fallo in area su Sersanti, che viene tirato giù, ma il direttore di gara fa proseguire. Il Grosseto prova a reagire senza però trovare la rete del pareggio. Mercoledì prossimo maremmani in trasferta a Lucca, alle 18.30, contro la Lucchese.

Us Grosseto-Renate 0-1

GROSSETO: Antonino, Polidori, Gorelli, Ciolli, Raimo, Vrdoljak (37’ st Fratini), Pedrini (24’ st Russo), Kraja (1’ st Sicurella), Boccardi (1’ st Sersanti), Galligani (37’ st Pierangioli), Moscati. A disposizione: Barosi, Nannola, Kalaj, Fomov, Campeol, Cretella. All. Stefani.

RENATE: Gemello, Merletti, Esposito, Ranieri (40’ st Lakti), Anghileri, Kabashi, Galuppini (24’ st Rada), Damonte, Possenti, De Sena (32’ st Sorrentino), Marano. A disposizione: Bagheria, Marafini, Giovinco, Zalli, Confalonieri. All. Diana.

ARBITRO: Michele Giordano di Novara (Franco Iocavacci e Federico Fratello di Latina, Davide Giacometti di Gubbio).

RETE: 14’ st De Sena.

RECUPERO: 1’ pt; 4’ st.