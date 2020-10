GROSSETO – In una sala stampa dove, per le norme anticovid, possono entrare solo gli addetti stampa delle due società, le tre voci biancorosse concordano sul rammarico per il gol subito e per il rigore non concesso, ma anche sulla buona prestazione e sull’affetto dei tifosi. Queste le dichiarazioni di mister Stefani, in panchina al posto dello squalificato Magrini, di capitan Ciolli e di Mario Vrdoljak.

David Stefani: “C’è grande rammarico per il risultato perché avevamo interpretato bene la partita. Siamo stati puniti su una respinta, ma vogliamo ripartire dalla mentalità e dal carattere dimostrato. Siamo stati felici di giocare davanti al nostro pubblico; questo è un campionato difficile che dobbiamo giocare senza abbassare mai la guardia. Abbiamo poco tempo per recuperare viste le due trasferte. Speriamo di recuperare qualche infortunato per avere soluzioni in più; adesso pensiamo alla Lucchese e giochiamoci questo bel derby a testa alta”.

Andrea Ciolli: “Vedo il bicchiere mezzo pieno perché abbiamo affrontato bene la partita. Loro sono una squadra molto tecnica, lo sapevamo, ma abbiamo preso gol nell’unico tiro in porta. Abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta ma ci dispiace perché ci tenevamo a fare bene davanti ai nostri tifosi che da tanto tempo non tornavano allo Zecchini. Adesso ripartiamo a testa alta, come sempre, anche perché non ci siamo montati la testa dopo Piacenza e non dobbiamo buttarci giù adesso”.

Mario Vrdoljak: “Esordio molto emozionante per me, il pubblico ci ha sostenuto fino alla fine e per questo vorrei ringraziarlo. Nel primo tempo abbiamo giocato bene ma non siamo riusciti a passare in vantaggio. Peccato perché nel secondo tempo abbiamo preso gol ma potevamo pareggiare se l’arbitro avesse concesso il rigore. Siamo una squadra giovane e abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, soprattutto della città e dei tifosi, perché dobbiamo conquistare fiducia per far bene in un campionato difficile come quello della serie C. Oggi, comunque, meritavamo almeno un punto. Adesso dobbiamo andare a Lucca per vincere”.