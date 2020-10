Fumata nera per il Follonica Gavorrano, Lornano Badesse tre volte a segno

BAGNO DI GAVORRANO – Fumata nera per il Follonica Gavorrano sul campo del Lornano Badesse, che prevale per 3-0 nella seconda gara di campionato. Nei primi minuti pericolo dai piedi di Sorrentino e poi da Mencagli, ma il risultato si sblocca al 41′ col vantaggio dei locali ancora con Sorrentino, che beffa Trombini di sinistro. Badesse più ispirato nella ripresa, con Frosinini che prima colpisce la traversa e poi, al 19′, firma il 2-0 dopo un’azione di Di Blasio. Qualche fiammata per i biancorossoblù che al 39′ pareggiano il conto dei legni con Apolloni. Non sbaglia invece Riccobono che in pieno recupero insacca la rete del definitivo 3 a 0.

LORNANO BADESSE: Conti, Bonechi, Manganelli, Ghinassi, Cecconi, Guidelli, Chiti, Ammannati, Castellani, Sorrentino, Corsi. A disposizione: Lombardini, Broccoli, Di Blasio, Discepolo, Favilli, Frosinini, Gargano, Riccobono, Ussia. All. Guarducci.

FOLLONICA GAVORRANO: Trombini, Bruni, Carcani P., Grifoni, Berardi, Mencagli, Lombardi, Monni, Corioni, Lo Sicco, Ampollini. A disposizione: Ombra, Dierna, Apolloni, Papini, Farini, Zini, Bukva, Rosini, Guazzini. All. Favarin.

ARBITRO: Zambetti di Lovere.

MARCATORI: 41′ Sorrentino, 19′ st Frosinini, 48′ st Riccobono.