Carrarese domata, pareggio in inferiorità numerica per gli Under 15 del Grifone

ROSELLE – Finisce 2-2 il match d’esordio degli Under 15 del Grosseto contro i coetanei della Carrarese. Al Centro sportivo rosellano locali subito concreti al 3’ con Pimpinelli, che rifinisce in rete un cross di Generali dopo un’azione corale maremmana. Lucchesi meno intraprendenti ma insidiosi alla mezz’ora col palo scheggiato da Alberti.

A inizio ripresa Pimpinelli pareggia il conto dei legni. Il risultato cambia al 12’ per uno svarione a centrocampo dei biancorossi: la sfera va ad Alberti che parte all’attacco e in area salta Corti che lo atterra fallosamente. E’ rigore con espulsione allo stesso numero uno grossetano. Dal dischetto proprio Alberti non sbaglia e pareggia ma l’equilibrio dura neanche due minuti: Grifone subito in attacco e, su calcio d’angolo, 2-1 di Generali su tocco di testa. La Carrarese non molla e forte dell’uomo in più prende maggiormente l’iniziativa fino a riportarsi di nuovo in parità con Vito Dell’Amico, che fa tutto da solo saltando due rivali e calciando dal limite dell’area. Qualche tentativo da entrambi i fronti nel finale fino al triplice fischio.

Non disputata e rimandata a data da destinarsi la gara fra gli Under 17 di mister Consonni e la Carrarese.

GROSSETO: Conti, Busetta (Peruzzi), Ricci, Nardi (Giulianini), Girando, Sabatini, Generali (Biliotti), Repola (Fommei), Guadagnoli (Frediani), Bojinov (Massellucci), Pimpinelli. A disposizione: Cipollini, Mori, Fregoli. All. Picardi.

CARRARESE: Pennacchi, Bobbio, Bardacci, Franci, Calcinari, Battilani, Dell’Amico F., Luciani Fr., Alberti, Dell’Amico V., Di Pace. A disposizione: Masetti, Patricelli, Luciani Fe., Guidi, Cucurnia, Sommovigo, Nardini. All. Gozzani.

MARCATORI: 3’ Pimpinelli, 12’ st (rig.) Alberti, 14’ st Generali, 24’ st Dell’Amico V.

NOTE: espulso al 12’ st Corti.