Giovanili del Grifone, debutto stagionale per i gruppi di Consonni e Picardi

ROSELLE – Riparte con due appuntamenti contro lo stesso avversario la stagione calcistica delle squadre giovanili del Grifone, tutte impegnate in campionati nazionali. Domenica mattina dalle 10, al Centro sportivo di Roselle, fischio d’inizio per gli Under 15 di mister Picardi e a seguire per gli Under 17 di Gigi Consonni. Per entrambi i gruppi, reduci da circa un mese di allenamenti e con le rose al completo, ci sono i coetanei della Carrarese.

L’impianto rosellano sarà regolarmente aperto al pubblico previa presentazione dell’autodichiarazione disponibile anche nel sito usgrosseto1912.com

Il prossimo fine settimana debutto anche per la formazione Under 16 sperimentali, mentre per la Primavera ci sarà ancora da attendere.