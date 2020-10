Follonica Gavorrano in terra senese, trasferta col Lornano Badesse a porte aperte

BAGNO DI GAVORRANO – Trasferta in terra senese per la seconda di campionato del Follonica Gavorrano, che incrocerà i tacchetti con il Lornano Badesse in presenza di pubblico, grazie all’ultima ordinanza regionale. I biancorossoblù sono reduci dalla netta vittoria del debutto contro lo Scandicci e hanno appena assoldato il giovane attaccante Bukva, mentre gli avversari sono stati sconfitti di misura dal San Donato: si preannuncia quindi una gara interessante fra due formazioni dalle esigenze diverse ma con lo stesso obiettivo (foto dalla pagina Facebook del Follonica Gavorrano).

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 15 al Berni di Badesse.

Il programma e gli arbitri della 2a giornata:

Scandicci-Siena (Mauro Gangi di Enna)

Flaminia-Pianese (Riccardo Gagliardini di Macerata)

Cannara-Sporting Club Trestina (Alessandro Silvestri di Roma 1)

Grassina-Aquila Montevarchi (Fabrizio Ramondino di Palermo)

Lornano Badesse-Follonica Gavorrano (Andrea Zambetti di Lovere)

Montespaccato-San Donato Tavarnelle (Federico Cosseddu di Nuoro)

Ostia Mare-Sinalunghese (Simone Pistarelli di Fermo)

Sangiovannese-Trastevere (Simone Trevisan di Mestre)

Tiferno Lerchi -Foligno (Gianluca Catanzaro di Catanzaro)