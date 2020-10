Flash mob dei bambini per i loro nonni: poesia rap a base di ritmo e tanto amore

FOLLONICA – I nonni sono i pilastri di tante famiglie, e ieri, nella giornata dedicata a loro, i bambini della scuola primaria Italia Calvino hanno dato vita una bella iniziativa, anche se purtroppo i nonni non potevano essere presenti come in passato.

«Che i nonni svolgono un ruolo di fondamentale importanza all’interno delle famiglie – scrivono le insegnanti – non è mai stato vero come in questo particolare momento storico. Per la dedizione incondizionata che dimostrano nei confronti dei nipoti, meritano di ricevere un augurio speciale».

È per questo che gli alunni delle classi quarte della scuola primaria Calvino dell’istituto comprensivo 1 hanno pensato di dedicare loro una sorpresa indimenticabile: un flash mob da regalare a tutti i nonni, vicini e lontani, i quali riceveranno, in formato digitale, la coreografia di una poesia rap a base di ritmo e di tanto amore.

In altri tempi il 2 ottobre sarebbe stata un’occasione per aprire le scuole alle famiglie e condividere con loro un momento di vita scolastica. Oggi la didattica si è dovuta adeguare, rinunciando ad alcune situazioni di aggregazione, sia all’interno che all’esterno della scuola.

«L’entusiasmo – sottolineano le insegnanti – per esserci riappropriati dei nostri spazi è però vivo e abbiamo voluto dimostrarlo con questa semplice iniziativa, ringraziando i nonni e tutte le famiglie per aver camminato al nostro fianco con impegno e perseveranza in questi difficili mesi».