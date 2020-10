Ubriachi e drogati alla guida. Fuga dal posto di blocco

ARCIDOSSO – Appena ha visto il posto di controllo è fuggito velocemente. Un tunisino è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. I Carabinieri avevamo predisposto un posto di controllo quando si sono accorti della fuga di un’auto. Sono subito risaliti in auto e si sono messi all’inseguimento fermandolo.

L’uomo, oltre ad essere evidentemente ubriaco, aveva in macchina bottiglie e lattine di birra vuote sparse. Invitato a sottoporsi all’etilometro lo straniero si è rifiutato, ottenendo in questo modo una denuncia per guida in stato di ebrezza. Aveva anche avuto la revoca della patente. Per questo è stato multato per 5 mila euro e l’auto è stata sequestrata. Da ulteriori verifiche è emerso, a carico del tunisino, un passato ricco di sanzioni per guida con patente sospesa e in assenza di copertura assicurativa, cosa che ha comportato il sequestro e la confisca di altri tre veicoli.

Nell’ambito degli stessi controlli, altri due autisti, a Pitigliano e Manciano, sono stati denunciati perché trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l, mentre per un 18enne di Santa Fiora è scattata la segnalazione alla Prefettura perché trovato con tre grammi di hashish.

Denuncia invece per un uomo originario di Anguillara Sabazia ma domiciliato a Manciano, trovato in possesso di un coltello a serramanico artigianale.