Turismo, al via i seminari della Camera di Commercio: c’è il calendario

GROSSETO – Parte l’autunno della formazione targata Camera di commercio della Maremma e Isnart – Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche, un’offerta specialistica che arricchisce ulteriormente la varia offerta di formazione a distanza messa a disposizione dalla Camera di Commercio.

“Far Ripartire il turismo, da protagonisti” è il titolo del ciclo di webinar pensati per accompagnare le imprese turistiche. L’obiettivo è affrontare con maggiore consapevolezza alcuni aspetti della crisi che sta subendo il comparto: i temi sono argomenti di grande attualità che offrono nuovi strumenti al “cassetto degli attrezzi” dell’impresa turistica.

Ecco il calendario dei nuovi webinar dedicati al turismo: i primi appuntamenti saranno martedì 6 ottobre alle ore 15 con “L’accoglienza del futuro: dai super traveller alle smart destination. Come si trasformano ospitalità e destinazioni grazie all’uso delle nuove tecnologie”e il martedì 13 ottobre sempre alle 15 con il “Turismo esperienziale, il “come”, oltre il “dove”: come mettere assieme genius loci, storytelling e relazioni per l’orientamento verso l’ospite che vuole vivere esperienze uniche”. Al termine di ciascun webinar, le imprese partecipanti potranno porre domande specifiche agli esperti coinvolti.

L’iscrizione è gratuita, basta collegarsi alla sezione Webinar e formazione a distanza del sito internet della Camera di Commercio www.lg.camcom.it.