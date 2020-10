GROSSETO – Codice giallo per per temporali, rischio idrogeologico, vento e mareggiate fino alle 13 di domani, sabato 3 ottobre. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale in seguito al profondo vortice depressionario che interessa la Toscana tra la serata di oggi, venerdì, e la prima parte della giornata di domani.

Oggi, venerdì, sono attese precipitazioni sparse sul nord ovest che potranno essere temporalesche localmente di forte intensità, più probabili in Lunigiana. Domani, sabato, dalle prime ore della notte possibili forti temporali a partire dalle zone occidentali e forti colpi di vento e grandinate.

Precipitazioni sparse sul resto della Toscana che domani, sabato, dalle prime ore della notte si intensificheranno a partire dalle zone occidentali. Dopo un’attenuazione, in serata nuova ripresa sulle zone di nord ovest e sul litorale centro settentrionale.

Oggi, venerdì, forti raffiche di vento in montagna, sull’Arcipelago, sulle zone costiere e su quelle collinari occidentali della regione.

Domani, sabato, in nottata e fino alle prime ore della mattina forti venti di Scirocco ovunque e dunque fino alla mattina di sabato mare agitato al largo. In serata mare agitato sottocosta sulle coste del grossetano. Domani, sabato, fino alla mattina, mare agitato.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui