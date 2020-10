Scomparso a Saturnia: ieri sera aveva mandato un messaggio alla famiglia

SATURNIA – Aggiornamento ore 18 – Sta bene il ragazzo che si era perso nella zona di Saturnia, nel comune di Manciano. Il Giovane, circa 20 anni, tedesco stava attraversando la nostra terra zaino in spalla. Sembra che ieri sera abbia mandato un messaggio alla famiglia per dire che non si sentiva bene. I familiari non sono poi più riusciti a contattarlo e hanno chiesto aiuto all’ambasciata tedesca in Italia che ha contattato le forze dell’ordine. Partendo dalle ultime coordinate telefoniche (non è chiaro se nel frattempo il cellulare fosse stato smarrito o si fosse scaricato) sono scattate le ricerche sino a quando il giovane non è stato trovato, nella zona delle cascate di Saturnia.

News ore 17.26 – È appena giunta notizia che il ragazzo scomparso è appena stato ritrovato nei pressi di Saturnia. Il ritrovamento è stato effettuato da una pattuglia dei Carabinieri della zona. Le sue condizioni sono apparse subito buone.

News ore 17.14 – Disperso un uomo nel Comune di Manciano. In queste ore sono in corso ricerche di un giovane ragazzo tedesco scomparso ieri sera nelle campagne dintorni di Saturnia. Al momento sono impegnati nella ricerca e soccorso i Carabinieri, i Vigili del fuoco e volontari della Misericordia di Manciano che hanno messo in campo anche la propria unità cinofila. Anche l’elicottero dei Vigili del fuoco è impegnato sorvolando l’area interessata.