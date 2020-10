Scarlinopolis: ripartono i laboratori di teatro per i bambini e gli adulti

SCARLINO – Tornano i laboratori teatrali dedicati ai bambini e agli adulti del progetto Scarlinopolis 2. La rassegna culturale di teatro sociale nata da un’idea dal regista Luca Salemmi è arrivata alla sua seconda edizione e anche questa volta al centro dell’iniziativa ci sono i corsi teatrali gratuiti rivolti ad adulti e bambini.

I laboratori per i più piccoli sono seguiti dall’attrice scarlinese Benedetta Rustici e inizieranno mercoledì 7 ottobre nella sede dell’ex scuola elementare di Scarlino, in via Agresti: le lezioni, tenute nel rispetto delle norme anti-contagio, durano un’ora e mezza. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 331 754 5533 (Benedetta Rustici).

Venerdì 9 ottobre alle 21 invece iniziano i laboratori gratuiti per gli adulti seguiti da Luca Salemmi: i corsi si terranno sempre all’ex scuola elementare di via Agresti nel rispetto delle norme anti-contagio.

Chi desidera iscriversi deve compilare il modulo scaricabile dalla pagina del sito del Comune di Scarlino dedicato a Scarlinopolis 2 (www.comune.scarlino.gr.it) e inviarlo a m.tosi@comune.scarlino.gr.it o m.valvani@comune.scarlino.gr.it.