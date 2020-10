Rifiuti, l’assessore: «Riduzione Tari e arrivano i cassonetti con la tessera»

CASTEL DEL PIANO – “All’indomani dell’approvazione della riduzione della nuova tariffa sui rifiuti, è opportuno fare un punto della situazione complessivo sul sistema rifiuti del Comune di Castel del Piano il quale, oltre alla riduzione della Tari, prevede nei prossimi mesi la completa riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani”.

A dirlo è Renzo Rossi, assessore all’ambiente del Comune di Castel del Piano.

“Partendo dalla tariffazione Tari – prosegue -, il Comune di Castel del Piano, al fine di venire incontro alle difficoltà finanziarie dei propri cittadini ed alle imprese, ha messo a disposizione una cospicua risorsa dal proprio bilancio, 143mil euro, prevedendo una riduzione del 10% sull’intera tariffa Tari, parte fissa e parte variabile, verso tutte le utenze domestiche e non domestiche ed un ulteriore 25% riguardante la parte variabile del tributo per le utenze non domestiche (cioè le imprese presenti sul territorio).

Queste agevolazioni non saranno ovviamente valide soltanto per coloro che non sono in regola con i pagamenti delle tariffe degli scorsi anni.

Si tratta di una scelta non banale e non facile perché in controtendenza al nuovo sistema di gestione della tariffa con il metodo approvato, non senza discussioni, in sede di Ato rifiuti Toscana sud, e che in molte situazioni vede un tendenziale aumento delle tariffe. Quindi aver attinto al bilancio comunale per ridurre la Tari ai nostri cittadini rende particolarmente soddisfatti e convinti che comunque la battaglia sulle riduzioni delle tariffe ed all’ottimizzazione dei servizi in sede di Ambito non debba diminuire.

L’altra fondamentale azione in tema di rifiuti riguarda la completa riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. L’obiettivo della riorganizzazione è quello di aumentare la percentuale di raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche, assicurando così una migliore gestione dei rifiuti finalizzata al recupero di materia, secondo quanto previsto dalle normative sull’Economia circolare europee, nazionali nonché dalla programmazione regionale.

A partire dal mese di novembre saranno installati sul territorio i nuovi contenitori stradali ad accesso controllato. Tutti i nuovi contenitori saranno dotati di sistemi informatizzati che consentiranno di associare ogni conferimento alla singola Utenza e in futuro, quando il sistema sarà a regime, permetteranno di calibrare la tariffa tenendo conto anche dei rifiuti effettivamente prodotti (tariffa puntuale). Per conferire i rifiuti sarà pertanto obbligatorio per tutti l’utilizzo della 6Card, la tessera associata all’utenza Tari, che potrà essere ritirata nei giorni e luoghi che verranno resi noti nei prossimi giorni.

Le postazioni oggetto di riqualificazione saranno complete delle quattro principali tipologie di contenitori di raccolta (organico, carta, multimateriale, indifferenziato), per agevolare il corretto conferimento e differenziazione del rifiuto da parte degli utenti.

Per illustrare ai cittadini le nuove modalità di svolgimento del servizio, l’Amministrazione comunale, insieme al gestore Sei Toscana, ha in calendario cinque incontri pubblici dei quali tre a Castel del Piano, uno a Montenero ed uno a Montegiovi.

Sarà una sfida che dovremo vincere tutti insieme – conclude l’assessore – per far incrementare la raccolta differenziata del nostro comune portandola finalmente ai livelli che gli obiettivi comunitari e nazionali impongono in modo da raggiungere il duplice scopo di contribuire al rispetto ed alla tutela dell’ambiente del nostro territorio ed alla riduzione della tariffa che ad essa è spesso collegata”.