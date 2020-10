Primi itinerari per la nuova stagione del trekking Uisp assieme a Cammini di Maremma

GROSSETO – Parte la stagione del trekking Uisp. Domenica 4 ottobre la lega trekking Uisp inizia la stagione 2020/2021.

E’ in programma un itinerario in collaborazione con l’associazione “Cammini di Maremma”: si percorrerà un tratto del Cammino della Costa d’Argento da Albinia a Fonteblanda per circa 13 chilometri. Tutti in piano tranne la breve salita al Colle di Talamonaccio per la visita ai resti del tempio etrusco in cui venne rinvenuto il “Frontone di Talamone”. E’ necessario utilizzare abbigliamento adeguato, pranzo al sacco, copertura in caso di pioggia.

Appuntamento entro le ore 8,45 in via Grieg-Ravel. Per informazioni 3295478809 e 3703794027.