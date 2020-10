Nicola Draoli confermato presidente dell’Opi: ecco da chi è formato il direttivo

GROSSETO – Nicola Draoli confermato alla presidenza dell’Opi, ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto, per i prossimi quattro anni. Lo hanno stabilito ieri gli organi appena eletti che si sono riuniti, in serata, nella sede dell’Opi proprio per distribuire le cariche.

“E’ stata fatta una scelta di continuità, ma in questa continuità vogliamo rinnovarci. Abbiamo nominato, a ricoprire le cariche, professionisti competenti e pronti a lavorare per rinnovare l’Ordine- dice Draoli -. Nelle prossime settimane costituiremo dei gruppi di lavoro e dei tavoli e come sempre lavoreremo per individuare professionisti anche fuori dagli organismi eletti perché il nostro intento è quello di aggregare la comunità professionale e tutti quelli che lo desiderano devono poter dare il proprio contributo per migliorare il nostro lavoro. Adesso ci aspetta una sfida impegnativa perché c’è la possibilità concreta di riformare il sistema sanitario a livello nazionale e regionale e quindi dobbiamo presidiare con attenzione per cambiare alcuni modelli e migliorarli nell’interesse dei lavoratori e, soprattutto, dei cittadini. Saremo, come sempre, vigili e propositivi”.

Draoli sottolinea anche l’impegno che sarà richiesto agli infermieri nelle settimane a venire: “Vogliamo – sottolinea il presidente – intensificare il rapporto con le amministrazioni e con la cittadinanza perché siamo certi di poter dare il nostro contributo in questa fase invernale che, per l’andamento dei contagi da Covid-19 si preannuncia impegnativa e che richiede, a tutela della salute di tutti, la partecipazione dell’Azienda sanitaria, degli enti e di tutti i cittadini”.

Accanto a Draoli, che assume di nuovo la carica di presidente, lavorerà il direttivo composto da Margherita Schipani (vice presidente), Lucia De Stefano (segretaria), Luciana Cerrati (tesoriera) e i consiglieri, Fulvia Marini, Luca Grechi, Silvia Bellucci, Francesco Castorina, Andrea Minucci, Rita Malacarne, Domenico Tavilla, Jessica Caselli, Daniela Mucci, Eleonora Zuffi, Edgardo Norgini.

La commissione albo è presieduta da Letizia Rossi ed è composta anche da Sara Pisano (con funzioni di vice presidente), Roberto Bartalucci (segretario), Cinzia Capelli, Mirella Santucci, Valentina Mancuso, Michela Scognamiglio.

Cristina Curbis e Sabrina Pastorelli sono i componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti, mentre Roberto Magini e membro supplente.