Lotta al degrado: rimossi cento veicoli abbandonati in città

GROSSETO – È sempre alta l’attenzione dell’amministrazione comunale di Grosseto nel contrastare il degrado urbano.

Prosegue, infatti, da parte del settore viabilità del comando della Polizia municipale l’attività di rimozione dei veicoli abbandonati e privi di assicurazione. Dall’inizio dell’anno a oggi gli interventi sono stati 102. Tra i più recenti, il 13 luglio a Roselle in via Batignanese 3 vigili hanno rimosso 6 mezzi, il 16 settembre in località San Martino 4 agenti ne hanno rimossi 13 e il 23 settembre in via Lazzaretti e nelle zone limitrofe 4 operatori ne hanno fatti portare via 10. In alcuni casi si tratta di più vetture concentrate nella stessa area, in altri di singoli veicoli sparsi sul territorio. Le rimozioni sono state effettuate sia su istanza dei cittadini, sia tramite intervento diretto degli operatori.

“Oltre a favorire il decoro di tutta la città – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia municipale, Fausto Turbanti -, l’obiettivo è quello di garantire la sicurezza stradale, non solo nel cuore della città, ma anche in periferia. Ci teniamo a ringraziare tutti gli agenti, il cui impegno è costante e fondamentale per combattere la mancanza di educazione civica. Allo stesso tempo ringraziamo anche i cittadini per le segnalazioni inviate e ci auguriamo che la collaborazione tra Amministrazione e popolazione continui in maniera così proficua”.

Nel 2019 le rimozioni sono state 178. Si ricorda che la sanzione per l’abbandono di un mezzo privo dei requisiti per circolare è pari a 868 euro, a cui vanno aggiunti i costi per carro attrezzi e deposito della vettura se il ritiro non avviene subito, per una cifra totale di oltre mille euro. In caso di demolizione dell’automobile la sanzione è decurtata della metà, in caso di ritiro il proprietario deve pagare almeno 6 mesi di assicurazione. Il numero di telefono per le segnalazioni è 0564488508.