Istia Paese Di…Vino, ecco chi sono le finaliste dei due tabelloni

ISTIA D’OMBRONE – Istia Campini-Atletico Barbiere e Cassai Gomme-Rispe Crew saranno le due finali che designeranno le vincitrici dei tabelloni del torneo Istia Paese Di…Vino: questo l’esito delle semifinali, che soprattutto per il torneo superiore, sono state accese e lottate fino all’ultimo minuto.

Nel tabellone “Paese Di…Vino” i padroni di casa dell’Istia Campini soffrono contro la volitiva Tpt Pavimenti di Torrini, con Shaba a comandare le operazioni offensive, ma riescono comunque a prevalere 6 a 4 grazie alla classe di Novello e al killer instinct del capocannoniere Galloni. Per la Tpt Pavimenti comunque un torneo vissuto da protagonista, mentre Raia e compagni andranno a caccia dell’ennesimo titolo. L’Atletico Barbiere si prende la rivincita rispetto ai gironi contro l’Fc Bascalia e andrà a contendere la finale all’Istia Campini: 5 a 4 il risultato per il team di Di Girolamo, con l’esordio di Marco Rossi che sposta gli equilibri, mentre per i ragazzi moldavi sfuma proprio nei minuti finali la possibilità del passaggio del turno.

Nel tabellone “Pane e Vino”, invece, il Rispe Crew, già qualificato settimana scorsa, troverà nell’atto finale il Cassai Gomme, abile a domare 9 a 3 il Rockalbegna: Bambagioni è il solito trascinatore dei suoi e si giocherà in finale il titolo di capocannoniere con il bomber del Rispe Crew Tenucci.