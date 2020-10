Il Follonica Gavorrano infittisce l’attacco, preso il giovane Bukva

FOLLONICA – Nuovo arrivo per il Follonica Gavorrano che comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Adin Bukva, classe 1998, attaccante, proveniente dal Gozzano. Fisico statuario, alto 192 cm, è alla seconda esperienza italiana dopo aver militato la scorsa stagione in serie C nelle file del Gozzano, ha all’attivo due presenze, con un gol, nella nazionale U18 svedese. Ha militato nelle file del Norrkoping dove, nonostante la giovane età, ha messo a segno otto gol nel campionato riserve svedese.

Adin è già a disposizione di mister Favarin, che lo ha impiegato nell’allenamento congiunto di ieri contro la Primavera del Grosseto, conclusasi sul 6-1, dove si è messo in evidenza con un gol, due assist e un palo nei quarantacinque minuti disputati. Grazie alle rapide procedure di tesseramento è già utilizzabile per la trasferta di domenica prossima alle Badesse. Ad Adin un benvenuto nella grande famiglia biancorossoblù.