Il Comune cerca un addetto alla comunicazione: al via il bando

PIOMBINO – Pubblicato da oggi, venerdì 2 ottobre, fino a giovedì 22 ottobre il bando per la selezione di un istruttore direttivo amministrativo categoria D, posizione economica D1 per il servizio Comunicazione a tempo pieno e determinato per un anno.

Per accedere alla selezione sarà necessario essere in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in Scienze della Comunicazione, Lettere, Filosofia, Scienze Politiche, Sociologia o titoli agli stessi equiparati e dell’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti o pubblicisti.

La domanda dovrà essere presentata entro giovedì 22 ottobre utilizzando il fac simile allegato al bando stesso e inviata per raccomandata A/R al Comune di Piombino Servizio Personale e Organizzazione Via Ferruccio n. 4 57025 Piombino(Li), a mezzo posta certificata all’indirizzo comunepiombino@postacert.toscana.it entro la mezzanotte del giorno di scadenza dell’avviso oppure tramite il portale della Regione Toscana Apaci.

I candidati saranno sottoposti ad una prova pre-selettiva e ad un colloquio con prova pratica.

Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili sul sito dell’ente al seguente link:

https://trasparenza.comune.piombino.li.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_13289_640_1.html