Bandiere a mezz’asta per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione

PIOMBINO – Il Comune di Piombino aderisce all’iniziativa organizzata dalla comunità senegalese e dalla Rete solidale antirazzista esponendo le bandiere del Comune a mezz’asta per commemorare i morti in mare nella Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, il 3 ottobre, istituita dal Parlamento della Repubblica nel 2016.

Il Comune provvederà, inoltre, ad attuare quanto contenuto nell’ordine del giorno approvato in Consiglio comunale che impegna l’amministrazione nell’iscrizione anagrafica dei migranti presenti sul territorio, a censire quanti sono stati espulsi dal sistema di protezione, a ricreare la consulta degli immigrati e l’elezione del consigliere comunale aggiunto, per favorire l’attiva partecipazione democratica alla vita della comunità.