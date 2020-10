Aperte le candidature per la Commissione per le politiche di genere: ecco come fare domanda

FOLLONICA – Facendo seguito all’approvazione del Regolamento della Commissione per le politiche di genere, avvenuta nel Consiglio Comunale del 27 settembre 2019, il Comune di Follonica ha pubblicato un avviso pubblico per la formazione di questa Commissione.

La “Commissione comunale per le Politiche di genere” è un organo consultivo del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni in piena autonomia promuovendo iniziative di partecipazione democratica, informazione, ricerca e indagini finalizzate a prevenire, evidenziare ed eliminare ogni forma di discriminazione.

“La cronaca quotidiana – dichiara l’assessore Francesco Ciompi – ci costringe purtroppo a fare i conti con episodi, sempre più inquietanti, di discriminazione, sessismo, violenze; riteniamo che la politica, in primis, deve attuare ogni forma di confronto e di opportunità per favorire lo sviluppo delle condizioni di pari opportunità tra coloro che per genere, identità di genere, orientamento sessuale, credo religioso, etnia, disabilità, stato di salute ed età, possano trovarsi a vivere una situazione di svantaggio.

La rete sociale che tesse le fila della Commissione – conclude Ciompi – può contribuire in modo determinante a realizzare percorsi solidali perseguendo l’obiettivo dell’inclusione e del rispetto di tutte le diversità”.

La candidatura dovrà essere inoltrata al Comune preferibilmente via PEC (indirizzo PEC: follonica@postacert.toscana.it compilando in tutte le sue parti e sottoscrivendo la scheda appositamente predisposta che è strutturata in modo da contenere le informazioni essenziali e che, unitamente all’avviso, è consultabile e scaricabile alla pagina http://www.comune.follonica.gr.it/il_comune/pari_opportunita/

In alternativa alla PEC è richiesta la RACC.A.R. (indirizzo: Comune di Follonica, Largo Cavallotti 1) o la consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune.