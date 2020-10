Amministrative 2021, prima apertura del M5s: «Bene la proposta della sinistra»

GROSSETO – “Accogliamo con favore la disponibilità di Sinistra civica ecologista a far parte della coalizione che tenterà di governare la città nel 2021, strappandola all’attuale maggioranza”.

A scriverlo, in una nota, i consiglieri del Movimento 5 stelle.

“Del loro appello apprezziamo in particolare l’ultimo passaggio – proseguono -, là dove chiede di attivare “percorsi, luoghi e metodi che facciano respirare apertura, innovazione, rispetto, valorizzazione delle differenze e capacità di sintesi politica e programmatica”: un appello al quale il nostro attuale impegno in vista del 2021 risponde perfettamente.

Il dialogo e il confronto che abbiamo promosso ormai da tempo col Pd si fondano, come da noi più volte sottolineato, su un’idea condivisa di coalizione innovativa, sia nel metodo di selezione dei futuri attori politici, sindaco compreso, ma anche nella redazione del programma, che come è nostra tradizione vedrà la sintesi delle istanze dei cittadini, di cui intendiamo essere prima di tutto i portavoce.

Forse loro non pensavano a noi mentre rivolgevano il loro appello alle forze del “centrosinistra” ma come la nostra storia dimostra è arrivato il momento di andare oltre gli steccati ideologici per dare spazio alle idee. Una volta d’accordo sui principi fondamentali su cui basare la coalizione, che sono sicuramente anche quelli da loro tracciati (il rispetto, la valorizzazione delle differenze e l’innovazione) che rappresentano il necessario “saper essere”, per vincere la scommessa del 2021 è necessario dare prioritaria importanza alle competenze, al “saper fare” che esiste nella nostra città.

Solo se sapremo convogliare nel nostro progetto persone realmente democratiche e competenti – conclude il M5s – potremo finalmente dare un buon governo a Grosseto e addirittura far diventare la nostra città la sede di un laboratorio politico a livello nazionale. Ben venga Sinistra civica ecologica. Noi ci siamo”.