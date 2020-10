Affitti e acqua: arrivano i contributi del Comune. Ecco le graduatorie

PIOMBINO – Sul sito del Comune di Piombino disponibili le graduatorie per il contributo affitto e per il bonus acqua. Relativamente al contributo affitto, è possibile presentare ricorso entro il 15 ottobre; nelle graduatorie pubblicate, per motivi di privacy, non appare il nome e cognome, ma il numero della domanda.

Chi avesse smarrito il numero della domanda potrà rivolgersi dal 5 al 15 ottobre all’ufficio Relazioni con il pubblico (via Ferruccio 2) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 oppure al Centro Giovani (viale della Resistenza 4) dal lunedì al venerdì dalle 16 alle ore 19.

Si ricorda, inoltre, che l’ufficio Politiche sociali e l’ufficio Casa, in ottemperanza alle normative covid, ricevono il pubblico esclusivamente su appuntamento il martedì e il giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 e il mercoledì dalle ore 15 alle ore 17. Negli stessi giorni, inoltre, dalle 11.30 alle ore 13.15 gli uffici saranno a disposizione dei cittadini telefonicamente.

Il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13 e il mercoledì anche dalle 15 alle 16, il giovedì dalle 9 alle 11.30, è attivo un servizio telefonico per ricevere informazioni e prenotare gli appuntamenti. Per info: ufficio Politiche Sociali 0565 63388 – 0565 63463; ufficio Casa 0565 63319.