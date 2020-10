Senza telefono da mesi, la protesta dei residenti: «Qualcuno ci ascolti, così non possiamo continuare»

LA PESTA – Nella piccola località de La Pesta, a poche centinaia di metri dal Lago dell’Accesa, nel comune di Massa Marittima, i telefoni non funzionano. A denunciare la situazione e a chiedere aiuto alla nostra redazione sono stati alcuni residenti del posto che lamentano una situazione nel tempo diventata intollerabile.

Di fatto i telefoni in quella zona non funzionano perché non c’è una copertura adeguata da parte dei vari operatori di telefonia mobile e capita che spesso i servizi non sono accessibili.

Diversi dei residenti tra l’altro sono anziani e avrebbero dunque bisogno di poter comunicare con figli e parenti così come di poter essere raggiunti. Purtroppo il segnale spesso è assente in quella zona oppure funziona per poche ore.

La situazione va avanti da mesi e in passato i residenti si sono rivolti anche all’amministrazione comunale di Massa Marittima per capire cosa poter fare.

«Più volte abbiamo sollecitato la Tim – ha spiegato il sindaco di Massa Marittima Marcello Giuntini – ma per il momento non siamo riusciti ad ottenere risposte. Capiamo il disagio dei residenti e cercheremo di trovare delle soluzioni. Ci stiamo muovendo anche con la Regione Toscana che dovrebbe varare un piano per portare la banda larga anche nelle aree marginali del nostro territorio».