Nuovi lecci in città: ecco dove saranno posizionati

GROSSETO – “Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale nel creare più verde per i cittadini” si legge su una nota del Comune di Grosseto.

“L’intervento di riqualificazione del verde pubblico della città – prosegue la nota -, per un valore complessivo di 18mila euro, nasce dalla volontà di riqualificare alcune aree della città quali Via Tito Speri, Via Ferrucci, Via Mascagni e Via Telamonio.

La scelta degli alberi ad alto fusto è ricaduta sul Leccio (Quercus ilex) sulla base del nostro clima e del nostro territorio in modo da evitare l’insorgere di malattie fungine che portano al disseccamento e alla morte dell’albero”.

“Nuovi alberi ad alto fusto adorneranno alcune tra le strade principali della nostra città – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Riccardo Megale, assessore ai Lavori pubblici -. I lecci sono tra gli alberi sempreverdi più longevi e capaci di raggiungere dimensioni notevoli e che quindi porteranno grande giovamento sia per quanto riguarda il design urbano sia per la salubrità dell’aria”.