Le Farmacie comunali cercano due nuovi professionisti: come fare domanda

PIOMBINO – Due nuove assunzioni alle Farmacie comunali di Piombino: la Sgs, società partecipata del Comune e gestore delle farmacie, ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di due farmacisti part-time a tempo indeterminato.

“Visto il momento di crisi che ormai da anni il territorio attraversa – dichiara Sabrina Nigro, assessore al Lavoro e al Personale –, aggravata ulteriormente dall’emergenza sanitaria, siamo molto soddisfatti di poter dire che il Comune, attraverso la sua partecipata, contribuisce a creare nuovi posti di lavoro e ad alimentare l’economia del territorio. Si tratta di posizioni caratterizzate da un percorso formativo altamente specializzato: diamo alla città la possibilità di impiegare qui i propri giovani professionisti”.

Le domande dovranno pervenire alla Sgs entro il 31 ottobre; la graduatoria potrà essere utilizzata anche in futuro per nuove assunzioni a tempo indeterminato part-time o per assunzioni a tempo determinato.

Tutte le informazioni relative all’Avviso, inclusa la domanda, sono disponibili sul sito della società questo link: https://www.societagestionefarmacie.it/graduatoria-finale/