Il Comune denuncia: «Tim non è più la nostra voce. Isolati da tempo decine di telefoni fissi»

SANTA FIORA – “Il telefono ‘non è la tua voce’. A Santa Fiora oltre le difficoltà che spesso riscontriamo con la telefonia mobile Vodafone quando c’è cattivo tempo, anche Tim crea dei notevoli e inspiegabili disservizi alle linee fisse” scrive, in una nota, il Comune.

“Non si tratta di cellulari – prosegue la nota comunale – ma di quella telefonia che ‘viaggia’ sui cavi e arriva nelle case dei cittadini di Santa Fiora.

Un guasto ha tagliato fuori da ogni contatto sui numeri fissi decine di abitazioni e Tim non ha ancora provveduto alla riparazione, nonostante siano passati ormai molti giorni.

Nell’epoca dell’iperconnessione appare inspiegabile questo grave difetto di assistenza dei clienti. Da quanto sta avvenendo sembra che le compagnie telefoniche prestino molta più attenzione alle spese di commercializzazione che a quelle per garantire un servizio efficiente.

Il Comune di Santa Fiora – conclude la nota – denuncia questo stato di cose che causa disagi per le attività commerciali, per i cittadini e in particolar modo per le persone anziane che utilizzano prevalentemente se non esclusivamente il telefono fisso”.