GROSSETO – Inizia tra sole e nuvole il mese di ottobre in Maremma. Nella giornata di oggi non sono previste precipitazioni, ma il cielo potrà essere coperto durante la tarda mattinata e il pomeriggio.

Le temperature, invece, sono stabili: il termometro, nel capoluogo, dovrebbe oscillare tra i 13 e i 23 gradi, dunque in linea con quanto fatto registrare mercoledì 30 settembre.

Più freddo, invece, in altre zone della Maremma, basti pensare che anche oggi sulla Vetta Amiata le minime saranno vicine allo zero. Vento debole un po’ in tutta la provincia.

