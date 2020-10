Conto alla rovescia per il calcio Uisp, ventidue formazioni al via per campionato e Coppa Cherubini

GROSSETO – Meno di due settimane al via per la stagione del calcio Uisp. Pur tra tante difficoltà il pallone amatoriale è pronto a rimettersi in moto con 22 formazioni ansiose di scendere in campo.

“Crediamo di aver fatto il massimo – afferma Francesco Luzzetti, storico coordinatore del calcio Uisp a Grosseto – siamo felici che la risposta delle squadre sia stata importante, visto il momento. Ovviamente ci è dispiaciuto molto vedere compagini che hanno scritto pagine indimenticabili dei nostri tornei, come il Torniella e il Magliano, costrette ad alzare bandiera bianca: speriamo di averle presto di nuovo con noi”. “Ottimo invece il ritorno del Talamone – aggiunge Luzzetti – 22 formazioni al via è un risultato importante e che, situazione Coronavirus permettendo, ci fa sperare in una bella stagione: il nostro impegno per garantire campionato e Coppe in sicurezza, nel rispetto di tutti i protocolli sanitari, sarà totale”.

Nel weekend 7-9 novembre calcio d’inizio della manifestazione più attesa, il campionato Elite, con due gironi: nel Nord Amatori Ribolla, Boccheggiano, La Disperata Scarlino, Massa Valpiana, Senzuno Damoka, Atletico Grosseto, Arci Calcio Bagno Di Gavorrano, Chiusdino La Cinghiala, Montemazzano, Algida Benini Venturina ed Etrusca Vetulonia. Nel girone Sud Seggiano, Alberese, Batignano, Montemerano, Circolo Sporting Club Talamone, Circolo Cultura e Sport Polverosa, Granducato Del Sasso, New Team Marsiliana, Sant’Angelo Scalo, Argentario Amatori e Paganico.

Lunedì 12 ottobre si parte invece con la finale della Coppa Cherubini, saltata con il lockdown: Alberese-Chiusdino si giocherà in via Australia alle 21. Sempre il 12 ottobre primi gol anche per la Coppa: sei gironi da tre squadre e due da due squadre. Le prime di ogni girone si qualificano per la seconda fase, le eliminate “retrocedono” in Coppa Cherubini. Nel girone A Paganico, Talamone e Alberese; nel B Batignano, Sant’Angelo Scalo e Argentario; nel C Venturina, Montemazzano e Massa Valpiana; nel D Senzuno e Boccheggiano; nell’E Chiusdino, Gavorrano ed Etrusca Vetulonia; nell’F Disperata, Ribolla e Atletico Grosseto; nel G Polverosa, New Team Marsiliana e Montemerano.