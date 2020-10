Cerchi lavoro? Dai un’occhiata alle nuove offerte in Provincia di Grosseto

GROSSETO – Sono molte le offerte di lavoro pubblicate dalla società Ali spa per la Provincia di Grosseto. La filiale di Grosseto si trova in via Trento 72 (telefono 0564417958). Per candidarsi alle offerte di lavoro che seguono inviare il proprio curriculum vitae a mbianchi@alispa.it o al fax 0564.427634. Gli annunci sono rivolti ad ambo i sessi.

INGEGNERE INFORMATICO/LAUREATO IN INFORMATICA PER RICOPRIRE IL RUOLO DI PROGRAMMATORE. La figura ricercata dovrà occuparsi dell’attività di programmazione di software aziendali per far fronte a specifiche esigenze del business o per risolvere

problemi di funzionamento di soluzioni software già esistenti. Si richiede titolo di laurea inerente al ruolo.Inserimento finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. CCNL di categoria. Inquadramento commisurato al candidato prescelto. Orario full time LunSab. Luogo di lavoro Castiglione della Pescaia.

COMMESSO BANCONISTA CON ESPERIENZA DI LAVORO MATURATA ALL’INTERNO DI UN NEGOZIO DI FERRAMENTA, BRICOLAGE, MATERIALI E PRODOTTI EDILI. Diploma di scuola superiore per esempio di geometra o di perito meccanico/elettrotecnico o IPSIA o diploma tecnico in genere. Orario di lavoro 40 ore dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di tre mesi finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato. CCNL di categoria. Luogo di lavoro Grosseto.

ADDETTO AL CONTROLLO E ALLA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ’. Richiesta esperienza nel ruolo. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì. CCNL di categoria retribuzione netta di circa 1.200 euro. Primo contratto di 3 mesi finalizzato ad una assunzione fissa. Luogo di lavoro periferia di Grosseto città. Richiesto essere automuniti.

SALDATORE A FILO, AD ELETTRODO, A TIG, OSSIACETILENICO, CARPENTIERE IN FERRO per azienda settore metalmeccanico. Luogo di lavoro Massa Marittima. Primo contratto a tempo determinato di 1 mese con proroghe. CCNL Metalmeccanico Industria, livello 3°. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì. Possibilità di fare ore di straordinario.

VENDITORE D’AUTO. Principali compiti e responsabilità: Gestione della clientela; Vendita del nuovo e dell’usato. Requisiti richiesti: Esperienza nella mansione preferibilmente nel settore automotive; Disponibilità nel fine settimana; Inclinazione commerciale e orientamento al risultato. Tipologia contrattuale: Contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Orario di lavoro: Tempo pieno. Luogo di lavoro: Grosseto. CCNL di categoria. Inquadramento valutato sulla base del profilo.

MECCANICO MOTORISTA. La risorsa inserita in azienda si occuperà della diagnostica guasti, riparazione e manutenzione motori.Richiesta esperienza maturata nel settore della meccanica degli autocarri, dei mezzi movimento terra, dei mezzi nautici, conoscenza della motoristica e della elettromeccanica.Inserimento scopo assunzione. Inquadramento e retribuzione rapportato al profilo professionale del candidato.Orario di lavoro dal lunedì al venerdì, 8:00-13:00 e 14:00-17:00.Zona di Lavoro: Grosseto. CCNL di categoria.

ESCAVATORISTA ADDETTO MEZZI D’OPERA MOVIMENTO TERRA BOBCAT MINIPALA CINGOLATA GOMMATA CON PATENTE DI GUIDA C. L’autista si occuperà di opere di scavo quali canalizzazioni su sede stradale, scavo e getto fondazioni per posa pali e piccole opere in muratura. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. Primo contratto di lavoro a tempo determinato di due mesi più proroghe successive. CCNL di categoria. Luogo di lavoro Grosseto.

MACELLAIO. La figura ricercata si occupa della macellazione, si dedica alla disossatura e alla preparazione di tagli primari e secondari di carne destinati alla vendita o a successive trasformazioni industriali, effettua le lavorazioni di macinatura della carne necessarie per il confezionamento dei prodotti, si occupa di pesare e confezionare la carne, lavora su impianti per la trasformazione delle carni ad elevata meccanizzazione e automazione. Orario full time dal Lunedì al Sabato. luogo di lavoro Castiglione della Pescaia. Primo periodo di prova finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato.

MAGAZZINIERE AUTISTA PATENTE C + CQC per svolgere la mansione di autista addetto alle consegne. Movimentazione manuale della merce. Orario di lavoro tempo pieno su sei giorni dal lunedì al sabato. CCNL di categoria. Luogo di lavoro zona Castiglione della Pescaia.

OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE IN LINEA PRODUTTIVA. Il candidato ideale può lavorare su turni anche notturni e ha una buona manualità nella movimentazione di manufatti e nel loro montaggio e assemblaggio. Primo contratto di lavoro di un mese con proroghe a tempo determinato. Luogo di lavoro Scarlino. Orario di lavoro 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Retribuzione prevista dal CCNL di categoria con tutte le varie maggiorazioni dei vari turni.