Bird control in piazza Dante: domani falchi in volo per allontanare i piccioni

GROSSETO – Domani (venerdì 2 ottobre) a partire dalle 15:30 in piazza Dante verrà eseguito un intervento di bird control in collaborazione tra il Comune e le associazioni Progetto Migratoria e I falconieri del re.

L’intervento, che mira ad allontanare dal centro storico piccioni, colombi e altri uccelli infestanti, si è reso necessario a causa del forte aumento del numero di volatili che ha interessato molte zone cittadine, tra le quali appunto il centro storico, per via di una serie di cause favorevoli che ne hanno favorito la proliferazione, con i numerosi danni che la loro forte presenza ha causato. Stazionando sotto i portici, infatti, si configurano problemi legati all’igiene.

La tecnica del bird control è una pratica non cruenta, effettuata con il ricorso alla falconeria, volta a persuadere colombi, piccioni e altri uccelli infestanti ad abbandonare determinate aree. Viene praticata facendo volare rapaci debitamente addestrati, falchi per voli diurni e poiane di Harris per voli notturni, in modo da causare una condizione di stress negli uccelli infestanti, tale da indurli ad allontanarsi dalla zona interessata.