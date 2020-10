Adolescente picchia la madre che gli nega di rientrare tardi la sera

ISOLA DEL GIGLIO – Solo 15 anni. Eppure non ha esitato un attimo ad alzare le mani sulla madre picchiandola sino a richiedere l’intervento dei Carabinieri. La notizia è stata pubblicata su Giglio News.

Un adolescente è stato denunciato qualche giorno fa ad Isola del Giglio. Il ragazzo era in vacanza con la famiglia, originaria di Parma, a Giglio Campese. Qualche giorno fa i militari sono intervenuti per calmare la situazione. Il ragazzino stava picchiando la madre, 52 anni, che gridava aiuto.

L’aggressione del ragazzo contro la madre adottiva sarebbe scaturita perché gli aveva negato di rientrare in orario notturno. Questo ha suscitato nell’adolescente un improvviso scatto d’ira sfogato nella violenza.

Gli accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di rinvenire, nella camera del ragazzo, una modica quantità di hashish che è stata sottoposta sequestrata. I Carabinieri hanno scoperto che quello avvenuto non era il primo caso di aggressione subita: in passato la madre era stata vittima di altre violenze fisiche da parte del figlio, per una delle quali aveva riportato una frattura del ginocchio.

L’intervento della pattuglia ha permesso di sedare la situazione e far visitare la donna dal locale presidio sanitario che gli ha riscontrato ecchimosi alle gambe a seguito di calci sferrati contro di lei dal minore. Il ragazzo è stato denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia.