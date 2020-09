Veronesi gira a Cala Martina: chiusa la strada dal Puntone a Cala Violina

SCARLINO – La troupe del regista Giovanni Veronesi giovedì 1 ottobre sarà a Scarlino per girare alcune scene del film “Tutti per uno, uno per tutti”, sequel de “I tre moschettieri del re: la penultima missione”, film uscito nel 2018.

Per permettere le riprese giovedì 1 ottobre, dalle 7 alle 20, è prevista la chiusura del percorso ciclo-pedonale che da Terra Rossa (Puntone) arriva a Cala Violina.

Resta aperto il parcheggio di Pian d’Alma che dall’1 ottobre, così come i posteggi del Puntone di Scarlino, sarà ad accesso libero.