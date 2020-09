Rilevata legionella nelle docce, il Comune: «Intervento preventivo su tutti gli impianti sportivi»

PIOMBINO – In vista della riapertura delle docce negli spogliatoi degli impianti sportivi, inutilizzate per un lungo periodo a causa dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti norme anti contagio, sono state eseguite le necessarie analisi per il rilevamento della Legionella in alcuni impianti comunali: i risultati hanno confermato la presenza del batterio.

Pertanto, il Comune ha disposto l’intervento preventivo su tutti i 16 impianti sportivi comunali potenzialmente a rischio così da scongiurare definitivamente la possibilità di contrarre l’infezione da Legionella. Si ricorda che l’utilizzo delle docce non era ancora consentito in ottemperanza alle norme anti covid-19.

Nei prossimi giorni, in collaborazione con i gestori, saranno eseguiti gli interventi di sanificazione e, successivamente, le analisi di controllo: l’utilizzo dei locali sarà consentito se i test ne confermeranno la sicurezza.