Piombino s’illumina di rosa per il mese della prevenzione del tumore al seno

PIOMBINO – Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, per questo il Comune di Piombino aderisce a due iniziative: la campagna Nastro rosa della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e l’iniziativa dell’associazione Sempre donna.

Il Palazzo comunale e il Rivellino, la sera di giovedì Primo ottobre, saranno illuminati di rosa per l’iniziativa di Airc come simbolo di vicinanza a tutte le donne colpite dal tumore al seno e veicolo per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica. I due monumenti rimarranno illuminati di rosa fino a fine mese per l’iniziativa dell’associazione piombinese Sempre donna.

“Il tumore al seno – dichiara Carla Bezzini, assessore al Sociale e alle Pari opportunità – è un male che, purtroppo, interessa moltissime donne ogni anno. La prevenzione è l’unico strumento che può aiutare a riconoscerlo e intraprendere il percorso terapeutico in tempo. Per questo abbiamo aderito senza esitazione a queste due iniziative: sensibilizzare i cittadini e fare della prevenzione una pratica quotidiana è indispensabile per combattere una malattia così diffusa e aggressiva, soprattutto in un territorio come il nostro che soffre per il depotenziamento dell’ospedale e che non ha più un servizio cruciale come la Senologia. Il tumore al seno colpisce una donna su nove nell’arco della vita, sostenere la ricerca è il modo migliore per far sì che sempre meno donne debbano combattere con questo male”.