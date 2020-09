L’almanacco del Giunco: il 30 settembre il debutto di Tex e l’esordio di Canale 5

GROSSETO – Mercoledì 30 settembre, san Girolamo dottore, Giornata mondiale della traduzione, il sole sorge alle 7.13 e tramonta alle 18.55. Accadeva oggi:

416 – L’imperatore Teodosio II rientra a Costantinopoli da Eraclea, scortato dal praefectus urbi Urso.

489 – Battaglia di Verona tra l’esercito del re d’Italia Odoacre e gli invasori ostrogoti capeggiati da Teodorico il Grande, che riportano una netta vittoria.

1190 – Durante il suo soggiorno nel Regno di Sicilia, a causa delle diatribe con il re Tancredi, Riccardo Cuor di Leone fa occupare Bagnara Calabra.

1382 – Trieste, con l’accettazione della dedizione, passa ai domini asburgici.

1399 – Enrico IV viene proclamato re d’Inghilterra.

1420 – Papa Martino V entra in Vaticano.

1439 – I Turchi arrivano nel friulano.

1453 – Papa Niccolò V emette una bolla per indire una crociata.

1499 – I Turchi arrivano fino a Casarsa, vicino a Udine.

1513 – Il fianco ovest del monte Crenone collassa, investendo e devastando il fondo valle nella regione a nord di Biasca all’imboccatura della valle di Blenio.

1520 – Solimano, figlio di Selim I, diventa sultano dell’Impero ottomano.

1580 – Il corsaro Francis Drake viene creato cavaliere dalla regina Elisabetta I Tudor.

1681 – Re Luigi XIV di Francia annette Strasburgo, città importante per il controllo del passaggio sul Reno, e Casale Monferrato, togliendola al duca di Mantova.

1744 – La battaglia di Madonna dell’Olmo (nota anche come battaglia di Cuneo) vede un’importante vittoria degli eserciti di Francia e Spagna contro il Regno di Sardegna nella Guerra di successione austriaca.

1791 – In un piccolo teatro di Vienna, il Theater auf der Wieden, viene rappresentata in prima assoluta l’opera Il flauto magico, di Wolfgang Amadeus Mozart. Nei ruoli di Papageno e della regina della Notte si esibiscono rispettivamente Emanuel Schikaneder (anche librettista) ed il soprano Josepha Hofer.

1867 – Gli Stati Uniti prendono il controllo dell’Atollo di Midway.

1874 – L’arcipelago delle Fiji diventa una colonia britannica.

1880 – Quinta enciclica “Grande Munus” di papa Leone XIII.

1882 – La prima centrale idroelettrica entra in servizio sul fiume Fox ad Appleton (Wisconsin).

1884 – Inaugurazione del palazzo del Governo di San Marino, oratore della cerimonia Giosuè Carducci.

1888 – Jack lo Squartatore uccide la sua terza e la sua quarta vittima, rispettivamente Elizabeth Stride e Catherine Eddowes.

1889 – L’Incidente ferroviario di Pianerottolo d’Ariano provoca 2 morti e 7 feriti gravi.

1895 – Il Madagascar diventa un protettorato francese.

1902 – Giuseppe Zanardelli promette aiuto alla Basilicata.

1917 – Viene promulgata la prima Costituzione russa.

1935

– Inaugurazione della Diga Hoover;

– Prima radiotrasmissione di “Le avventure di Dick Tracy”.

1938 – Conferenza di Monaco.

1941 – Inizia l’Operazione Tifone, pianificata dai tedeschi per la conquista di Mosca.

1943 – Quattro giornate di Napoli.

1944

– L’esercito nazionale di liberazione jugoslavo, al comando di Tito, libera Belgrado;

– Battaglia di Angaur, Guerra del Pacifico (1941-1945).

1946 – Si conclude il blocco dei licenziamenti.

1947 – Prima trasmissione televisiva delle World Series, tra New York Yankees e Brooklyn Dodgers.

1948: Debutta il fumetto Tex.

1949 – Fine del Ponte aereo per Berlino.

1954

– Viene ordinato il sottomarino USS Nautilus, primo vascello mosso da un reattore nucleare;

– Viene effettuata la prima diretta televisiva intercontinentale.

1957

– San Marino: colpo di Stato del Partito socialista indipendente sammarinese: viene insediato a Rovereta, presso il confine con l’Italia, un governo provvisorio;

– Viene firmato l’A.d.r., acronimo di European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra.

1962 – César Chávez fonda la United Farm Workers.

1964 – Hanako Tsugaru sposa il principe Hitachi acquisisce il titolo di principessa Hitachi.

1965 – Rivolte in Indonesia, assassinati cinque generali.

1966 – Il Botswana dichiara l’indipendenza e adotta la sua nuova bandiera.

1967 – Debutto di Bbc Radio 1; le altre radio nazionali della BBC adottano una numerazione.

1980

– Le specifiche dell’Ethernet vengono pubblicate dalla Xerox assieme a Intel E Digital Equipment Corporation;

– Iniziano le trasmissioni di Canale 5.

1982

– Debutta negli USA la popolare serie televisiva Cheers;

– Arriva in Europa il Financial Future.

1989 – La Confederazione tra Senegal e Gambia denominata Senegambia viene sciolta.

1991

– Il presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide viene costretto alle dimissioni;

– Referendum popolare clandestino in Kosovo;

– Kangerlussuaq piccolo villaggio della Groenlandia ritorna sotto autorità danese, dal 1951 in piena Guerra Fredda era sotto amministrazione statunitense. Gli Stati Uniti vi avevano costruito una base;

– Kin Endate, astronomo giapponese, scopre l’asteroide 6020 Miyamoto.

1996 – Il satellite International Ultraviolet Explorer, lanciato il 26 gennaio 1978, viene disattivato dopo aver osservato 80 mila spettri nella regione ultravioletta.

1999 – Incidente nucleare in Giappone, nel centro di ricondizionamento dell’uranio di Tokaimura, a nord-est di Tokyo.

2002

– Primo trapianto di fegato in Italia su paziente di 49 anni sieropositivo;

– A Bruxelles l’Italia ottiene la moratoria fino al 2003 della sperimentazione sugli embrioni umani.

2003 – Viene siglato l’accordo per l’acquisto da parte di Air France di Klm.

2004 – Il presidente russo Vladimir Putin dà il via libera all’accettazione del Protocollo di Kyoto, in base al quale gli stati devono ridurre le emissioni di gas serra del 5%.

2005 – Vengono pubblicate le caricature di Maometto sul quotidiano danese Jyllands-Posten.

2009 – L’isola di Sumatra in Indonesia è devastata da un violento sisma di 7,6 gradi sulla scala Richter, oltre 1100 le vittime.

2010 – Rivolta della polizia in Ecuador con possibile colpo di Stato.

2016 – La sonda Rosetta atterra con successo.

Fonte: il.wikipwdia.org