irregolare e pregiudicato: fugge e viene fermato. Si trovava senza motivo all’ingresso della scuola

FOLLONICA – Con l’inizio dell’anno scolastico, i Carabinieri hanno avviato una serie di controlli nei pressi delle scuole, a tutela degli studenti e dei complessi scolastici. E’ così che i militari della compagnia di Follonica hanno denunciato un pregiudicato di nazionalità marocchina, classe 94.

Il ragazzo era stato notato in compagnia di un connazionale nei pressi della scuola elementare “Rodari”. La presenza ingiustificata degli stranieri ha indotto i Carabinieri al controllo, a cui i giovani si sono sottratti dandosi alla fuga: uno dei due, che aveva trovato nascondiglio all’interno di un bar, è stato bloccato e condotto in caserma per accertamenti, dove è emerso che a suo carico era pendente un provvedimento di espulsione emesso nel 2015 dalla Questura di Salerno.

Per questo oltre alla denuncia per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, il ragazzo è stato raggiunto da un ulteriore provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.