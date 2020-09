Esce per tagliare la legna e non torna più. Trovato morto dai Carabinieri

SCANSANO -Un uomo è stato trovato morto, ieri sera, in località Renai, nel comune di Scansano. L’uomo, 75 anni, era uscito di casa nella mattinata per tagliare la legna e in serata non era ancora rincasato.

È stato il figlio, preoccupato, a dare l’allarme. Sono iniziate le ricerche dei carabinieri. I Carabinieri di Grosseto ieri sera hanno rinvenuto il cadavere, ormai senza vita.

Il medico legale, intervenuto sul posto insieme ai militari dell’Arma, ha constatato il decesso per malore.