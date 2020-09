Al via Corri nella Maremma, prima gara la notturna per ricordare Mario Cerciello

GROSSETO – Inizia il circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. Lo fa a Grosseto, venerdì 2 ottobre, con una gara in notturna: alle 21,15, al velodromo di via Giotto, c’è “Una corsa per Mario”.

La manifestazione, targata Marathon Bike, è stata pensata dal presidente Maurizio Ciolfi per ricordare Mario Cerciello, recentemente scomparso, che del club grossetano era podista e valido collaboratore. La corsa prevede due giri e mezzo del velodromo, per arrivare a coprire la misura – certificata – di 5mila metri. Ritrovo dalle 20,30, con prima partenza alle 21,15, seguendo il nuovo regolamento del Corri nella Maremma che prevede anche l’obbligo di iscrizione prima della corsa, nel rispetto delle normative anti-Coronavirus. Per informazioni www.corrinellamaremma.eu o 3200808087.