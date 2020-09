Sterilizzazione gratuita per i cani da guardiania: Maremma randagia organizza una raccolta fondi

GROSSETO – L’associazione Maremma randagia ha organizzato una raccolta fondi per la sterilizzazione gratuita dei cani da guardiania.

“Chi ci segue e chi, oltre a noi, segue anche altre associazioni, avrà notato il notevole numero di cuccioli di pastore maremmano e simili che cercano adozione”, spiegano dall’associazione.

“Anche i canili della Maremma ne sono pieni – proseguono – e molti di loro crescono e trascorrono la vita dietro le sbarre perché una volta adulti difficilmente vengono adottati.

C’è un progetto a livello regionale che offre sterilizzazione gratuita a tutti i cani utilizzati per la guardiania, ma i proprietari devono essere allevatori registrati alla Asl per poterne usufruire. Noi abbiamo pensato, con il vostro aiuto, di dare una mano a tutti quei pastori e/o proprietari di cani che non rientrano in questo progetto, ma vogliono sterilizzarli per prevenire cucciolate. Saremo noi a pagare gli interventi che verranno fatti nelle cliniche che vogliono aderire a questo progetto facendoci prezzi di favore.

Vi chiediamo quindi di darci una mano – concludono da Maremma randagia -, trovare adozioni buone a decine e decine di cuccioli di pastore maremmano per noi è impossibile, ma possiamo non farne nascere altri.

Le donazioni possono essere fatte sul nostro c/c intestato a

Maremma Randagia

iban IT 21 Q 08461 70721 0000 10400208”.