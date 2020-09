Hockey champagne in via Mercurio, amichevole fra il Circolo Pattinatori e il Forte dei Marmi

GROSSETO – Amichevole di lusso venerdì 2 ottobre alle 20 per il Circolo Pattinatori Grosseto, impegnato sulla pista amica di via Mercurio contro la corazzata GDS Forte dei Marmi, formazione campione d’Italia 2018-2019 e che, nella passata stagione, nella quale ha vinto la Supercoppa, era al secondo posto prima della sospensione per l’emergenza sanitaria.

Uno straordinario assaggio di serie A1 per il quintetto biancorosso allenato da Federico Paghi che, nei giorni scorsi, ha fatto visita ai versiliesi, uscendo a testa alta dal confronto, perso per 11-7, dopo aver messo in mostra un ottimo gioco. La squadra allenata da Alberto Orlandi, che ha a disposizione un organico stellare, si è confrontata in amichevole anche contro il Follonica imponendosi per 8-1 e 6-3. Per il Grosseto, che si appresta a disputare per la sesta volta un torneo di serie A1 (la prima volta nel 1971, l’ultima nel 1978), è una ghiotta occasione per mostrare la condizione in vista del derby casalingo con il Follonica di sabato 10 ottobre.

Mister Paghi per questo sempre affascinante derby toscano avrà a disposizione i quattro nuovi acquisti D’Anna, Fantozzi, Stefano Paghi e Rodriguez; i confermati Michael Saitta, Pablo Saavedra, Federico Buralli e i giovani del vivaio della società del presidente Stefano Osti, Tommaso Bruni e Alessandro Bardini. Unico assente Matteo Battaglia.

Gli sportivi grossetani potranno assistere all’incontro, nel rispetto del protocollo sanitario preparato dalla Fisr. Obbligatoria però la prenotazione, che può essere fatta scrivendo alla società, all’indirizzo email asdcpgrosseto1951@gmail.com, telefonando al numero 338.5490777, oppure recandosi nella sede del Circolo Pattinatori in via Mercurio, zona Verde Maremma. Le prenotazioni verranno accettate fino alle 12 di venerdì 2. Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina all’interno dell’impianto sportivo. Il prezzo del biglietto è stato fissato in 5 euro.