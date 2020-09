Grosseto, impennata degli abbonamenti: esaurite Tribuna nord e Tribuna centrale

GROSSETO – La vittoria di Piacenza ha risvegliato scettici e indecisi che da ieri si sono riversati alla Macron e allo stadio per fare l’abbonamento. Adesso la paura, in caso di riapertura dello Zecchini al pubblico, che come detto spetta al governatore uscente della Regione Toscana Rossi, è quella di non poter accedere allo stadio visto il numero limitato degli accessi. La società questa mattina ha diramato un comunicato per spiegare che rimangono in vendita solo abbonamenti per la Tribuna laterale sud e per la Curva nord.

“A causa della riduzione dei posti, conseguente all’installazione dei nuovi seggiolini e del distanziamento imposto dai protocolli covid-19, le vendite degli abbonamenti per i settori Tribuna laterale nord, Tribuna centrale e Tribuna vip sono sospese. Restano acquistabili abbonamenti di Tribuna laterale sud e Curva nord. La società si scusa in anticipo con tutti coloro che a causa di queste nuove disposizioni non potranno vedersi, per il momento, assegnato il proprio posto. Appena sarà possibile ai tifosi abbonati nella stagione 2019/20 sarà riassegnato il proprio posto e agli altri abbonati, se lo vorranno, sarà assegnato un nuovo posto. Rimaniamo a disposizione, chiaramente, per venire incontro alle esigenze di tutti i tifosi. Vogliamo, infine, ringraziare di cuore tutti coloro che, nonostante l’incertezza legata alla pandemia, hanno voluto sostenere la società sottoscrivendo l’abbonamento”.

Viste le tante richieste al termine di una campagna abbonamenti anomala per via dell’emergenza covid, la società ha deciso di riaprire la vendita degli abbonamenti fino alle ore 19.30 di giovedì. Le tessere si potranno acquistare al Macron store di Grosseto, in via Santerno 27, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30, allo stadio Carlo Zecchini dalle ore 15 alle 18 e all’Insolito caffè di Marina di Grosseto.

Chi invece ha già sottoscritto l’abbonamento può ritirarlo nella segreteria dello stadio Carlo Zecchini, sotto la tribuna coperta, il pomeriggio dalle 15 alle 18. Con la tessera abbonamento sarà rilasciato anche il codice per accedere al canale Eleven sport e guardare le partite del Grifone, in casa e in trasferta, fino alla riapertura dello stadio.