Coronavirus, tamponi alla stazione: da domani solo per i toscani e su prenotazione

GROSSETO – Da domani, mercoledì 30 settembre, cambia la modalità di accesso al servizio di effettuazione tampone per i viaggiatori alla stazione di Grosseto.

Seguendo le indicazioni della Regione, viene sospeso l’accesso diretto e si può eseguire il tampone solo prenotando la prestazione sul sito http://viaggiasicuro.sanita.toscana.it/, con la possibilità di poter scegliere di farlo altresì presso una delle postazioni Drive thru messe a disposizione dalla Asl sul territorio. Cambia anche l’orario che sarà dalle 8 alle 14, dal lunedì alla domenica.

Inoltre, il servizio diventa dedicato unicamente ai viaggiatori residenti in Toscana, che arrivano o partono dalla stazione della città. Per sottoporsi all’esame molecolare per l’individuazione della positività al Covid 19, al momento dell’accettazione, è necessario esibire biglietto del treno, tessera sanitaria e documento d’identità valido.