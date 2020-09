Campionati italiani dei 10000 metri, terzo posto per Stefano La Rosa

GROSSETO – Terzo gradino del podio per Stefano La Rosa ai campionati italiani dei 10ooo metri a Vittorio Veneto. Una gara tutt’altro che scontata, dai buoni tempi al giro di boa e tirata fino al finale. Successo in volata in 29:07.27 per Osama Zoghlami, debuttante sulla distanza, davanti a Sebastiano Parolini (29:08.07), che conquista il titolo promesse; subito dopo i più giovani colleghi, ha tagliato il traguardo il podista maremmano, fresco trentacinquenne, che ha chiuso in 29:08.69.