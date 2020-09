Al via i lavori a Villa Pizzetti: modifiche alla circolazione stradale e meno posti auto

GROSSETO – Da giovedì 1 ottobre, partono i lavori di ripristino del manto stradale nell’area interna al parco della sede Asl di Villa Pizzetti.

I lavori, che proseguiranno per circa un mese, interessano la zona retrostante l’ingresso principale all’edificio (da via Cimabue), dove è attualmente l’entrata per dipendenti e utenti, area a cui si può accedere anche direttamente da via Mantegna.

Questo può comportare la riduzione di alcuni posti auto e la modifica momentanea alla viabilità interna del percorso che circoscrive lo stabile e porta anche al centro di riabilitazione per minori e al centro diurno.