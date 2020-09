Tris vincente allo Scandicci, esordio da applausi per il Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Successo più che convincente per il Follonica Gavorrano, che inaugura la nuova stagione col netto 3-0 casalingo a spese dello Scandicci. Ritmo forsennato e tanta grinta per i biancorossoblù ancora allenati da mister Favarin, che dettano legge e chiudono virtualmente l’incontro nei primi diciannove minuti, con la doppietta di bomber Monni (nella foto col ds Vetrini). Al 45′ Mencagli, dopo una bellissima azione personale, viene strattonato in area di rigore, ma per Grassi è tutto regolare.

Seconda frazione con ritmi più lenti, con un super Timperanza che impedisce la tripletta personale a Monni. Il rientrante Lo Sicco, con una rasoiata da fuori, chiude l’incontro sul 3-0 nel recupero.

Al termine della gara la società comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Alessio Zini, difensore, classe 1998, proveniente dal Montevarchi, che da diversi giorni era già in gruppo agli ordini di mister Favarin.

FOLLONICA GAVORRANO: Trombini, Bruni, Carcani P., Apolloni (Lo Sicco), Grifoni, Berardi, Mencagli, Lombardi (Rosini), Monni (Guazzini), Corrioni, Ampollini. A disposizione: Ombra, Farini, Usei, Cordovani, Passaro, Curcio All. Favarin.

SCANDICCI: Timperanza, Zaccagnini, Liberati, Mazzolli, Tognarelli, Diana, Meucci (Sinisgallo), Borgarello, Saccardi (Kernezo), Ferretti, Rozzi (Mugelli). A disposizione: Bruni, Francalanci, Frascadore, Grieco, Di Benedetto, Bourezza. All. Davitti.

ARBITRO: Grassi di Forlì.

MARCATORI: 10’ e 19’ Monni, 48′ st Lo Sicco.