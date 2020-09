Quattro giorni di regate in Maremma: Punta Ala ospita il campionato italiano classe 29er

PUNTA ALA – Dal 7 al 10 ottobre lo Yacht Club Punta Ala, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, ospiterà il Campionato della classe 29er. Questa imbarcazione acrobatica in doppio dedicata ai giovani è considerata propedeutica allo skiff Olimpico 49er e a tutte le nuove imbarcazioni ad alte prestazioni che stanno considerevolmente proliferando.

Dopo il grande successo del Campionato Italiano RS Feva di inizio settembre, il nostro golfo tornerà a riempirsi con le colorate vele delle classi giovanili. La macchina organizzativa dello Yacht Club Punta Ala sarà a disposizione, in mare e a terra, per garantire alla FIV e alla Classe 29er Italia un campionato di altissimo livello.

La regata si svolgerà nello specchio acque antistante il Marina di Punta Ala con il seguente calendario:

7 Ottobre:

9-11 apertura segreteria

10,30 coach meeting come da protocollo

12 segnale di avviso 1a prova

8 Ottobre: Prove in mare

9 Ottobre: Prove in mare

10 Ottobre: Prove in mare. Premiazione a seguire

Soddisfatto il presidente Alessandro Masini: “Sono molto grato al Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, per il rapporto sinergico che ci sta legando nell’organizzazione di eventi come questo. Il Club intende infatti favorire il suo crescente legame con l’attività dei giovani. Importante ricordare che, anche quest’anno, legheremo ai 29er il nostro prestigioso “Trofeo Capitano di Corvetta M.O.V.M. Saverio Marotta” intitolato ad un ufficiale della Marina decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare. Ringraziamo i nostri sponsor che specialmente in questo particolare momento di emergenza ci consentono di poter organizzare al meglio i nostri eventi”.