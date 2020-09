Obbligatori Uisp, buoni piazzamenti e un titolo nazionale per le giovani del Cus Albinia

ALBINIA – A Prato al Trofeo Nazionale Obbligatori UISP gloria per le giovani pattinatrici del Cus Albinia a cominciare da Giorgia Fiori, che conquista il gradino più alto del podio tra le top della sua categoria ed è campionessa nazionale. Nelle Jeunesse sfiora la medaglia Asia Tafani ed è settima Lucrezia Zago. Chiara Totino si piazza al decimo posto nella Categoria Cadetti. Tra le più piccole settima piazza per Sofia Ricci nei Novizi Giovani, mentre Margherita Bini e Sofia Brandi si classificano rispettivamente decima e dodicesima su 24 atlete in gare nei Novizi Uisp.

Grande soddisfazione per la società di Albinia e per le insegnanti dopo il lungo lockdown che ha tenuto le atlete lontano dalla pista. Continuano incessantemente gli allenamenti e i corsi principianti nella struttura parrocchiale di Albinia.