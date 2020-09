L’almanacco del Giunco: il 28 settembre clamoroso blackout in Italia e l’eclissi di Superluna

GROSSETO – Lunedì 28 settembre, san Venceslao martire, il sole sorge alle 7.10 e tramonta alle 18.59. Accadeva oggi:

551 a.C. – Nasce nello stato di Lu, in Cina, Confucio. Diverrà il maggior filosofo cinese, maestro di etica e di rispetto dell’autorità.

48 a.C. – Pompeo viene assassinato su ordine del faraone Tolomeo XIII dopo essere sbarcato in Egitto.

351 – L’imperatore romano Costanzo II sconfigge l’usurpatore Magnenzio nella battaglia di Mursa Maggiore.

365 – Procopio viene proclamato imperatore romano a Costantinopoli in opposizione a Valente.

1066 – Guglielmo il Conquistatore invade l’Inghilterra.

1106 – Battaglia di Tinchebray – Enrico I d’Inghilterra sconfigge il fratello, Roberto II di Normandia.

1394 – Elezione dell’antipapa Benedetto XIII.

1396 – L’imperatore Ottomano Bayezid I sconfigge un’armata cristiana a Nicopoli.

1448 – Cristiano I viene incoronato re di Danimarca.

1464 – Corrado da Fogliano diventa governatore di Genova per gli Sforza di Milano.

1542 – Il navigatore portoghese Juan Rodríguez Cabrillo arriva in quella che oggi è San Diego (California).

1708 – Pietro il Grande sconfigge gli svedesi nella battaglia di Lesnaya.

1779 – Samuel Huntington viene eletto presidente del Congresso continentale, succedendo a John Jay.

1781 – Forze americane, supportate da una flotta francese iniziano l’assedio di Yorktown Heights, in Virginia, nel corso della Guerra d’indipendenza americana.

1821 – Il Messico firma la sua definitiva Dichiarazione d’indipendenza.

1823 – Leone XII viene eletto papa.

1844 – Oscar I di Svezia-Norvegia viene incoronato re di Svezia.

1864

– A Londra presso St. Martin’s Hall inizia il Congresso costitutivo della Prima Internazionale;

– Nel Regno d’Italia Alfonso La Marmora diviene Primo ministro.

1867 – Toronto (Ontario) diventa capitale del Canada.

1868 – La battaglia di Alcolea costringe la regina Isabella II di Spagna a scappare in Francia.

1871 – Il Brasile approva una legge che libera i futuri figli degli schiavi.

1917 – Viene adottata la nuova bandiera della Thailandia.

1924 – Roberto Farinacci, gerarca fascista, viene ferito in duello dal principe Valerio Pignatelli.

1928 – In Italia viene istituita la Federazione italiana rugby.

1938 – Inizia la Conferenza di Monaco tra Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia.

1939

– Seconda guerra mondiale: Germania e Unione Sovietica si accordano sulla divisione della Polonia dopo averla invasa;

– Seconda guerra mondiale: Estonia, Lettonia e Lituania sono costrette a firmare un “Patto di annessione e mutua difesa” che permetteva l’ingresso delle truppe sovietiche.

1943 – Insurrezione popolare di Napoli.

1950 – Ingresso all’Onu dell’Indonesia.

1951 – Scoperta di un satellite di Giove, Ananke.

1958

– La Francia ratifica una nuova costituzione; si forma la quinta Repubblica;

– La Guinea vota per l’indipendenza dalla Francia.

1961

– La Siria si ritira dalla Repubblica Araba Unita;

– Rex Harrison e Richard Burton giungono a Cinecittà per rimpiazzare, rispettivamente, Peter Finch e Stephen Boyd sul set del film “Cleopatra”.

1973

– Attentato al Palazzo della Itt di New York, per protesta contro il coinvolgimento della Itt nel colpo di Stato dell’11 settembre in Cile;

– La Metro Goldwyn Mayer si federa con la United Artists per evitare la bancarotta.

1978 – Omicidio di Ivo Zini.

1978 – Morte di papa Giovanni Paolo I.

1980 – In Italia avviene la caduta del governo Cossiga II.

1994 – Il traghetto Estonia affonda nel Mar Baltico, 852 morti.

1995 – Bob Denard e un gruppo di mercenari prendono il controllo delle Comore con un colpo di Stato.

2000

– Comincia l’Intifada di Al Aqsa, dopo una visita di Sharon alla moschea di Al Aqsa;

– Referendum in Danimarca: col 53,1% dei voti, prevalgono i “no” alla proposta di adozione dell’euro.

2003 – L’Italia rimane al buio a causa di un colossale black out.

2005

– Inizia la prima tranche del processo sul crack Parmalat: coinvolti i 18 dirigenti del Consiglio d’amministrazione, tra cui Callisto Tanzi. Per la richiesta di risarcimenti alle persone fisiche, bisognerà attendere l’altro processo, quello nei confronti delle banche coinvolte;

– Si conclude la missione spaziale di Shenzhou VII, prima missione cinese a prevedere una passeggiata spaziale;

– Il Congresso statunitense approva una bozza d’intervento per aiutare l’economia in crisi di 250 miliardi di dollari, il più grande piano di salvataggio messo in campo nella storia degli Stati Uniti.

2010 – In Messico una frana travolge una cittadina, più di 300 le case sepolte, oltre 100 i dispersi. La frana è stata causata dalle piogge torrenziali causate dal passaggio delle tempeste “Karl” e “Matthew”.

2015 – In Europa avviene l’ultima eclissi lunare della tetrade, che per una coincidenza astronomica cade nel perigeo lunare, il punto più vicino alla Terra del nostro satellite, tanto che si parla di eclissi di Superluna.

2018 – In Indonesia, sull’isola di Sulawesi, un terremoto di magnitudo 7.5 causa la morte di 2.256 persone.

Fonte: il.wikipwdia.org